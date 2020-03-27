Сенников: «Локомотиву» подошёл бы Шомуродов, но и Кокорин был бы хорошим вариантом

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможном переходе нападающего «Сочи» Александра Кокорина в стан «железнодорожников».

«Как отнёсся бы к переходу? Положительно. Мне кажется, это было бы хорошее приобретение для «Локомотива». Тем более сейчас Саша доказал, что находится в хорошей форме, готов играть на высоком уровне и ничего такого с ним не произошло. А «Локомотиву» в ситуации, когда Кокорин был бы свободным агентом, не пришлось бы тратиться на его покупку.



Для Кокорина плюс в том, что он играл бы в Москве, в команде, которая, возможно, будет выступать в Лиге чемпионов. Это для футболиста было бы шагом впер`д. А «Локомотив» получил бы игрока с российским паспортом. Поэтому здесь были бы плюсы для обеих сторон.



Было понятно, что «железнодорожникам» нужен форвард, который играет в штрафной, на острие, на ударной позиции. Считаю, что «Локомотиву» мог бы подойти и Эльдор Шомуродов. Но Кокорин тоже был бы хорошим вариантом», – приводит слова Сенникова «Евро-Футбол».