Друг Месси: если Лео не станет чемпионом мира, то футбол несправедлив

Вратарь «Пачуки» Оскар Устари высказался о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси, с которым он находится в дружеских отношениях.



«Я абсолютно убеждён, что если Месси не станет чемпионом мира, то футбол несправедлив. Сомневаться в его вовлечённости – возмутительно. Вы можете знать или не знать определённые внутрикомандные истории, но я могу сказать вам, что видел, как Лео плачет, словно ребёнок, из-за того, что произошло со сборной. Очень трудно быть на его месте.



Помню, как на Кубке Америки в 2011 году, когда я восстанавливался после травмы колена, Аргентина проиграла и я поехал в Эсейсу, чтобы увидеться с Месси. И я никогда не видел его таким подавленным», — цитирует Устари Sport.es со ссылкой на Ole.

Кафу: ни один футболист не превосходит Неймара в мастерстве. Даже Месси