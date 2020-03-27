Быстров: Кокорин в «Локомотиве»? Мне тоже предложили контракт

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Владимир Быстров прокомментировал информацию о договорённости между «Локомотивом» и нападающим «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат сине-бело-голубым.



«В связи с тем, что не о чем писать, конечно, сейчас будут такие новости. Мне тоже предложили здесь контракт – не скажу с каким клубом, как раз таки здесь, под Петрозаводском. Тоже можно написать. Не раскрываю пока название команды. Это загадка, тайна. Там хороший уровень? Да, можно играть даже на Онежском озере! Мяч пока только не надули», — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».



Накануне, 26 марта, сообщалось, что Кокорин близок к подписанию контракта с «Локомотивом», по условиям которого он за три года должен будет заработать не менее € 9 млн. Также появлялась информация, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы римский «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна» и «Марсель», об интересе со стороны которого рассказывал сам игрок.

В «Локомотиве» связали слухи про Кокорина с весенним обострением у «отдельных товарищей»