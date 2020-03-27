Зобнин рассказал, как проходят его удалённые тренировки в «Спартаке»
Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чем занимается во время приостановки Российской Премьер-Лиги.
«Тренируюсь дома. Нам тренер присылает программы. Мы их выполняем. То, что у паузы нет конца, тревожит, потому что ты не знаешь, в каком темпе нужно выполнять программу. Не представляешь, когда нужно быть готовым играть. Свободное время провожу с женой и детьми. Мы особо никуда не ездим», – сказал футболист во время онлайн-интервью для клуба.
Пауза в чемпионате России продлится до 10 апреля. В Премьер-Лиге сыграно 22 тура. «Спартак» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы, набрав 28 очков. Таблицу возглавляет «Зенит» (50), второе место занимает «Локомотив» (41), третье – «Краснодар» (41).
«Спартак» проведёт в соцсетях онлайн-интервью с Тедеско, Зобниным и Понсе
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