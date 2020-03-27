Линекер поддержал премьера Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сегодня, 27 марта, сообщил о выявлении у себя заражения коронавирусом.
«Премьер-министр сдал положительный тест на коронавирус. Желаю ему поправиться», — написал Линекер в своём «твиттере».
В настоящее время чемпионат Англии приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены в большинстве европейских лиг, а матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, который должен был состояться этим летом, пройдёт в 2021 году.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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