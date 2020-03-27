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Евсеев поддержал Игоря Николаева. У певца подозрение на коронавирус

Евсеев поддержал Игоря Николаева. У певца подозрение на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» отреагировал на новость о госпитализации певца и болельщика «Локомотива» Игоря Николаева с подозрением на заражение коронавирусом.

«Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало: Игорь – болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» «Локо», выступал для нас. Кроме того он наш сосед в Юрмале. Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион», — написал Евсеев.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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