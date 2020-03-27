Спортивный директор «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно

Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта предложил отменить летнее трансферное окно в связи с приостановкой большинства футбольных первенств.
«Я считаю, что летнее трансферное окно может быть отменено. Футболисты останутся в клубах до января, а потом трансферное окно снова откроется. Это самое логичное решение. В клубах должны понимать, какие убытки они понесут из-за кризиса, и анализировать вложения, которые они делают», – приводит слова Берты Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что ФИФА готова обсудить с клубами вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года.
Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы—2020, Олимпийские игры—2020 и Кубок Америки—2020 перенесены на 2021 год.
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