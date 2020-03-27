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Nike позволил «Ливерпулю» доиграть сезон в форме от New Balance

Nike позволил «Ливерпулю» доиграть сезон в форме от New Balance
Футбол / Англия 0

Американский производитель спортивный экипировки Nike не станет настаивать на вступлении в силу контракта с «Ливерпулем» в назначенные сроки.

В настоящее время техническим спонсором английского клуба является другая фирма из США – New Balance. Зимой было объявлено, что контракт сторон продлён не будет и летом за производство формы для красных возьмётся Nike. New Balance попытался через суд добиться продления соглашения за счёт пункта, который позволял сделать это в случае повторения лучшего предложения, однако потерпел поражение.

Как сообщает The Athletic, несмотря на разбирательства и возможность настоять на завершении «Ливерпулем» сезона в новой форме, Nike позволит команде доиграть оставшиеся матчи в экипировке от New Balance. В компании отметили, что противоположное решение было бы неправильным и что фирма и клуб по-прежнему нацелены на начало сотрудничества с подготовки к сезону-2020/2021.

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