Форвард «Уфы» Кротов: обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как форвард «Сельты» Фёдор Смолов проводит карантин в Испании.
«Во время паузы играем в Counter-Strike с Фёдором Смоловым, Денисом Давыдовым, который сейчас выступает в Болгарии, с Игорем Безденежных. Когда как получается. Смолов рассказывал, что в Испании всё время проводит дома и выйти может только в магазин. А за появление на улице без уважительной причины в стране грозит штраф размером в € 600.
Федя старается не унывать: читает, играет в компьютер, разумеется, выполняет какие-то упражнения. Но отчаяния в его голосе не услышал, скорее он пытается ко всему относиться философски. Конечно, обидно, что Смолов только заиграл в Испании, как сезон остановили. С другой стороны, в подобной ситуации сейчас оказались все футболисты. Например, мы в «Уфе» два месяца сидели на сборах, чтобы отыграть три матча и уйти на карантин», – приводит слова Кротова «RT на русском».
- 27 марта 2020
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