Кариус может перейти в «Герту». Его девушка живёт в Берлине

Немецкий вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Бешикташ», может вернуться на родину в летнее трансферное окно.
Как сообщает Sport1.de, на приобретение 26-летнего футболиста нацелилась «Герта». Два главных голкипера команды — старше 30 лет, а их контракты близки к истечению. В соглашении Кариуса не прописана сумма отступных. Согласно информации на портале Transfermarkt, его стоимость оценивается примерно в € 4 млн.
Дополнительным фактором в пользу перехода Кариуса в «Герту» может стать тот факт, что девушка игрока – модель София Томалла – живёт в Берлине, где и базируется клуб.
Кариус перешёл в «Бешикташ» из «Ливерпуля» летом 2018 года на правах аренды на два сезона и, если турецкий клуб решит не выкупать его, должен вернуться в стан мерсисайдцев этим летом. В нынешнем сезоне голкипер провёл 25 матчей в Суперлиге и пропустил 29 голов.
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