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Менеджер из Бундеслиги: «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство

Менеджер из Бундеслиги: «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство
Футбол / Испания 0

Кризис, возникший из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), может оказать серьёзное влияние на финансовое состояние каталонской «Барселоны». Такое мнение выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги на заседании Ассоциации европейских клубов (ECA).

«Если произойдёт что-то непредвиденное, «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство», — приводит слова управленца El Pais.

Этот комментарий появился до того, как сине-гранатовые объявили о сокращении рабочего дня и зарплат сотрудников.

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В 27 встречах каталонцы одержали 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Статистика игроков чемпионата Испании сезона-2019/2020.

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