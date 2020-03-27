Менеджер из Бундеслиги: «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство
Кризис, возникший из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), может оказать серьёзное влияние на финансовое состояние каталонской «Барселоны». Такое мнение выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги на заседании Ассоциации европейских клубов (ECA).
«Если произойдёт что-то непредвиденное, «Барселона» — первый топ-клуб, которому грозит банкротство», — приводит слова управленца El Pais.
Этот комментарий появился до того, как сине-гранатовые объявили о сокращении рабочего дня и зарплат сотрудников.
«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В 27 встречах каталонцы одержали 18 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Статистика игроков чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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