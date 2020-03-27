Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Анжи» ушёл на карантин до 5 апреля

«Анжи» ушёл на карантин до 5 апреля
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Пресс-служба махачкалинского «Анжи» сообщила, что клуб ушёл на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Анжи» уходит на карантин! Жёлто-зелёные приостановили работу до 5 апреля. «Анжи» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении махачкалинского клуба в «Твиттере».

«Анжи» выступает в Профессиональной футбольной лиге. После 19 туров жёлто-зелёные, набрав 10 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».

Напомним, в минувшем сезоне «Анжи» финишировал на 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу. Из-за финансовых проблем махачкалинский клуб не допустили к участию в ФНЛ.

«Сити» ждут необратимые последствия. А вот как клубы РПЛ пострадали из-за санкций УЕФА
«Динамо» даже вылетело в ФНЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020