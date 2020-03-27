«Анжи» ушёл на карантин до 5 апреля
Пресс-служба махачкалинского «Анжи» сообщила, что клуб ушёл на карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Анжи» уходит на карантин! Жёлто-зелёные приостановили работу до 5 апреля. «Анжи» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении махачкалинского клуба в «Твиттере».
«Анжи» выступает в Профессиональной футбольной лиге. После 19 туров жёлто-зелёные, набрав 10 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».
Напомним, в минувшем сезоне «Анжи» финишировал на 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу. Из-за финансовых проблем махачкалинский клуб не допустили к участию в ФНЛ.
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