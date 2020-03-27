Кержаков с сыном сделали фонтан из колы и Mentos

Бывший нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором он вместе с сыном устроил фонтан из колы и Mentos.

«Ведь не так много нам нужно для счастья! Кола, ментос и суперфотограф. P.S. Чаще уделяйте время своим детям», — подписал Кержаков фото.

«Круто! Следующий уровень — карбид!» — написал в комментариях телеведущий Андрей Бедняков.

«На следующей неделе, видимо», — ответил ему экс-футболист.

Ранее Кержаков на своей странице в «Инстаграме» выложил фото с зимнего сафари в Африке.

В связи с пандемией коронавируса большинство европейских чемпионатов, среди которых Российская Премьер-Лига, было приостановлено. На неопределённый срок были перенесены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.