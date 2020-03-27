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Коутиньо не хочет переходить в «ПСЖ» и возвращаться в «Интер»

Коутиньо не хочет переходить в «ПСЖ» и возвращаться в «Интер»
Футбол / Англия 0

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», намерен продолжить карьеру в одном из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Mundo Deportivo.

«Бавария», скорее всего, не будет выкупать Коутиньо по окончании этого сезона. «Барселона» тоже не планирует сохранять игрока в своём составе.

Филиппе не хочет переходить в «Пари Сен-Жермен» и возвращаться в миланский «Интер», за который он выступал с 2008 по 2013 год. Приоритетным вариантом для бразильца является трансфер в клуб АПЛ.

В услугах Коутиньо заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Ранее «шпоры» уже пытались приобрести 27-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Филиппе забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач в 32 встречах за «Баварию» во всех турнирах.

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