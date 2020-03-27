«Крылья Советов» продлили карантин для футболистов

Самарские «Крылья Советов» продлили паузу в тренировочном процессе футболистов, связанную с карантином по коронавирусу.

«Руководством ПФК „Крылья Советов“ совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе нашей команды. Футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля. Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что самоизоляция ЦСКА продлена до 7 апреля. Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, планировалось возобновить 10 апреля.