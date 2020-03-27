Ребров выставил футболку на аукцион. Вратарь передал «эстафету добра» Зобнину и Комбарову

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров вслед за защитником красно-белых Георгием Джикией выставил свою футболку на благотворительный аукцион.
«Друзья, как вы знаете, Джикия проводит большой благотворительный челлендж! Все вырученные средства пойдут семье Артёма Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс, и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги чемпионов. Передаю эстафету добра Максименко, Зобнину и Дмитрию Комбарову. Теперь ваша очередь!» — написал Ребров на своей странице в «Инстаграме».
Стартовая цена футболки Реброва — 5000 рублей, шаг ауцкиона — 1000 рублей.
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