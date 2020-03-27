«Эспаньол» сократил зарплаты футболистам и тренерам на 70%

«Эспаньол» объявил о сокращении зарплат футболистов, тренеров и персонала на 70% из-за приостановки чемпионата Испании.

«Все те сотрудники, кого затронула эта мера, должным образом проинформированы, они проявили понимание и уважение, за что клуб хочет поблагодарить их в эти сложные времена. Команда осознаёт деликатность ситуации и продемонстрировала готовность договориться с клубом, не прибегая к более радикальным мерам», — говорится в заявлении на официальном сайте «Эспаньола».

Ранее защитник «Атлетика» (Бильбао) Юри Берчиче на пресс-конференции заявил, что футболистам стоит пойти на добровольное снижение зарплаты, однако клуб отказался от такой меры.

Сообщалось, что руководство ФИФА на встрече с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) решило попросить футболистов пойти на снижение зарплаты в 50% до того момента, пока ситуация с пандемией коронавируса не нормализуется.

Защитник «Атлетика» Берчиче предложил снизить зарплату игроков. Клуб отказался