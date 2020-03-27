Витсель представил нового партнёра по домашним тренировкам
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель показал, как тренируется дома в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
Компанию 31-летнему футболисту национальной команды Бельгии составила его маленькая дочь.
«Мой новый партнёр по тренировкам», — написал Витсель на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Аксель перешёл в «Боруссию» летом 2018 года. Ранее хавбек защищал цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Зенита», «Бенфики» и льежского «Стандарда».
В нынешнем сезоне Витсель принял участие в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Игрок записал в свой актив 4 мяча и 4 результативные передачи.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020.
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