Витсель представил нового партнёра по домашним тренировкам

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель показал, как тренируется дома в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

Компанию 31-летнему футболисту национальной команды Бельгии составила его маленькая дочь.

«Мой новый партнёр по тренировкам», — написал Витсель на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Аксель перешёл в «Боруссию» летом 2018 года. Ранее хавбек защищал цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Зенита», «Бенфики» и льежского «Стандарда».

В нынешнем сезоне Витсель принял участие в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Игрок записал в свой актив 4 мяча и 4 результативные передачи.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020.