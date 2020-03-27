Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дибала — о коронавирусе: были сильные симптомы, я едва мог дышать

Дибала — о коронавирусе: были сильные симптомы, я едва мог дышать
Футбол / Италия 0

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как справляется с коронавирусом.

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. Я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше», — приводит слова Дибалы Football Italia.

Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка Ориана заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19). Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.

Дибала — третий игрок «Ювентуса», заразившийся коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

Дибала сообщил о своём состоянии после заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020