Дибала — о коронавирусе: были сильные симптомы, я едва мог дышать
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как справляется с коронавирусом.
«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. Я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше», — приводит слова Дибалы Football Italia.
Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка Ориана заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19). Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.
Дибала — третий игрок «Ювентуса», заразившийся коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.
Дибала сообщил о своём состоянии после заражения коронавирусом
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