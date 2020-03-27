«Локомотив» показал пустые трибуны «Черкизово» под песню Лещенко

Московский «Локомотив» на своём YouTube-канале опубликовал видео, призывающее болельщиков оставаться дома из-за пандемии коронавируса.
В ролике показаны пустые трибуны стадиона «Черкизово». На фоне звучит песня Льва Лещенко. «Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с „Локомотивом“, — гласит надпись в конце видео.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
24 марта Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.
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