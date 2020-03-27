«Анжи» изменил эмблему на время карантина

Махачкалинский «Анжи» изменил логотип на время карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). На новой эмблеме клуба появилось изображение дома.

Фото можно посмотреть на странице «Анжи» в «Твиттере».

Таким образом махачкалинский клуб поддержал акцию «Оставайся дома», призванную мотивировать людей не выходить из дома во время карантина. Ранее логотип изменил казанский «Рубин».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 25 тысяч человек.

«Анжи» выступает в Профессиональной футбольной лиге. После 19 туров жёлто-зелёные, набрав 10 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».