Защитник «Уфы» Круговой: есть мечта жить в другой стране

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», пообщался с болельщиками в «Инстаграме».
— Откуда родом?
— Из самого прекрасного города — Санкт-Петербурга.
— Хотел бы жить в другой стране?
— Есть мечта жить в другой стране.
— Был когда-нибудь в Казани?
— Конечно был, я там даже забивал.
— Планы на карантин?
— Заниматься дома спортом.
— Какое место самое любимое в Санкт-Петербурге?
— Много любимых мест, но самое — Дворцовая площадь под вечер.
— Ты сейчас в Питере? Если да, то где можно пересечься?
— Да, в Питере, но сижу на карантине, без выхода из дома. И вам советую сидеть дома, чтобы быстрее всё это закончилось.
— Твой лучший матч?
— Со «Спартаком».
— Как ты начал заниматься футболом?
— Отец привёл в 6 лет.
— Лучший футболист за всю историю?
— Конечно же Марсело.
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