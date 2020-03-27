АПЛ возобновится не раньше 30 апреля
Английская Премьер-лига вместе с Английской футбольной лигой (EFL) и Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) выпустили заявление о продлении паузы в чемпионатах.
Организации решили вернуться к работе не раньше 30 апреля. Соревнования возобновятся, когда это будет безопасно, говорится в заявлении на сайте АПЛ.
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи английской Премьер-лиги могут быть проведены в течение шести недель начиная с 1 июня. Встречи будут проходить при пустых трибунах. При этом сезон-2020/2021 начнётся 8 августа.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.
Розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлён 30 апреля
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