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Зидан обратился к болельщикам по поводу карантина

Зидан обратился к болельщикам по поводу карантина
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обратился к болельщикам на своей странице в «Инстаграме». Французский специалист попросил оставаться дома и соблюдать карантин.

«Мы живем в уникальное время. Позаботьтесь о себе и близких. Оставайтесь дома. Это наш единственный путь к победе», — написал Зидан, опубликовав фото на беговой дорожке.

Ранее сообщалось, что «Реал» решил не увольнять Зидана вне зависимости от итогов сезона.

После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на 2 очка. В Лиге чемпионов «сливочные» на своём поле уступили «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.

«Реал» решил не увольнять Зидана вне зависимости от итогов сезона
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