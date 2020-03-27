Зидан обратился к болельщикам по поводу карантина

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обратился к болельщикам на своей странице в «Инстаграме». Французский специалист попросил оставаться дома и соблюдать карантин.
«Мы живем в уникальное время. Позаботьтесь о себе и близких. Оставайтесь дома. Это наш единственный путь к победе», — написал Зидан, опубликовав фото на беговой дорожке.
Ранее сообщалось, что «Реал» решил не увольнять Зидана вне зависимости от итогов сезона.
После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на 2 очка. В Лиге чемпионов «сливочные» на своём поле уступили «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.
- 27 марта 2020
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