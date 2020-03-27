Глушаков — о сезоне РПЛ: наверное, лучше перевернуть эту страницу и начать с чистого листа

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков считает, что лучшим вариантом будет не доигрывать нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Понятно, что наш чемпионат и решения РПЛ в этом вопросе будут ориентированы на УЕФА и европейские лиги. Всё надо четко продумать. У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много. Но играть без зрителей смысла нет. Мы же выступаем для людей. Не вижу логики в таком случае продолжать РПЛ.
Общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать чемпионат. Двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть. Кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа. Но последнее слово, конечно, не за игроками. Мы в любом случае остаёмся профессионалами и готовы к любому развитию событий», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».
- 27 марта 2020
-
23:12
-
23:11
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
20:36
-
20:22
-
20:13
-
20:02
-
19:51
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:19
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:19
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:21
-
16:57
-
16:41
-
16:36