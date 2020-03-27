Бэйл продемонстрировал навыки игры в гольф
Нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Уэльса Гарет Бэйл продемонстрировал навыки игры в гольф. 30-летний футболист опубликовал видео, на которым эффектным ударом отправил мяч в лунку.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Бэйл — большой поклонник гольфа. Увлечение валлийца несколько раз становилось поводом для критики со стороны поклонников «Реала». В ноябре 2019 года Гарет в шутку отпраздновал выход своей сборной на чемпионат Европы — 2020 с флагом: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».
В нынешней кампании Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах испанской Примеры. Ещё 1 гол в свой актив форвард записал в 1 встрече Кубка Испании.
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