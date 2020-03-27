Англия поддержала Италию в борьбе с COVID-19, окрасив «Уэмбли» в зелёно-бело-красные цвета
На лондонском стадионе «Уэмбли» зажглись зелёно-бело-красные цвета. Таким образом англичане поддержали итальянцев в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
Сегодня, 27 марта, на «Уэмбли» должен был состояться товарищеский матч между национальными командами Англии и Италии.
«Сегодня мы не разделим футбольное поле, но мы объединены в это непростое время», — говорится в сообщении сборной Англии в «Твиттере».
«Отлично сказано, спасибо. Мы выиграем этот матч вместе», — написала в ответ национальная команда Италии.
Фото можно посмотреть на странице сборной Англии в «Твиттере».
Италия стала центром распространения COVID-19 в Европе. По последним данным, в стране от вируса скончалось более 9000 тысяч человек (1-е место в мире).
АПЛ возобновится не раньше 30 апреля
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