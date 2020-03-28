Игроки вышли на матч чемпионата Беларуси в футболках «Мы молимся за весь мир»

Игроки брестского «Руха» и минского «Энергетика-БГУ» вышли на матч 2-го тура чемпионата Беларуси в футболках в поддержку борьбы с коронавирусом (COVID-19). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба.

На майках изображены контуры Беларуси и надпись на английском языке «Мы молимся за весь мир». Интересно, что слово praying (молимся) образовано зачёркиванием буквы l в слове playing (играем).

Видео можно посмотреть на канале «Руха» в YouTube.

Чемпионат Беларуси — единственная лига в Европе, которая не была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Матчи проводятся с болельщиками.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 26 865 человек.

Результаты всех футбольных матчей 27 марта