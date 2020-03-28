Смолов, Бузова, Тимати и другие звёзды снялись в клипе «Самоизоляция»
Шоу «Вечерний Ургант» и «Музыкальная студия Александра Гудкова» представили клип «Самоизоляция», который призывает людей оставаться дома в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
В ролике снялись многие звёзды, включая нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, телеведущую и певицу Ольгу Бузову, рэпера Тимати и видеоблогера Данилу Поперечного.
Видео можно посмотреть на канале «Вечерний Ургант» в YouTube.
Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. 30-летний футболист перешёл в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. В составе команды из Виго Фёдор забил 1 гол в 6 матчах.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончались 26 943 человека.
Marca рассказала, как Смолов и его одноклубник страдают из-за карантина
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