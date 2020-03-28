Виллаш-Боаш: реалистичным вариантом было бы закончить сезон в ноябре или декабре

Бывший главный тренер питерского «Зенита», Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель» в чемпионате Франции, рассказал об обстановке на родине, как проводит время в условиях карантина, а также выразил мнение об окончании текущего сезона.

«Когда президент Франции объявил о более жёстких ограничениях в стране в условиях пандемии коронавируса, я решил вернуться в Португалию, чтобы побыть с семьёй. Думаю, что важно быть с ними во время этого огромного кризиса. Считаю, что врачи — настоящие герои. В Португалии произошло несколько смертей. С каждым днём всё становится только хуже, это невероятно грустно. Я надеюсь, что это скоро пройдёт.

Домашняя работа? Это большая проблема. Все родители становятся учителями. Немного истории, немного математики… Первая неделя была тяжёлой, но теперь всё хорошо, — сказал он с улыбкой. «Нет, я не трачу время на Neflix, но есть время для игры в монополию с семьей и чтение книги Массимилиано Аллегри «Победа настолько проста», в которой бывший тренер «Юве» рассказывает о своем видении футбол по 32 правилам тренировок.

Я надеюсь, что мы закончим сезон. В противном случае все клубы окажутся в катастрофической экономической ситуации. Это сложно для всех. Мы начинаем думать, что наиболее реалистичным вариантом было бы закончить сезон в ноябре или декабре и начать следующий сезон в 2021 календарном году», — приводит слова Виллаша-Боаша RMC Sport.

«Марсель» под руководством 42-летнего португальского специалиста занимает 2-е место в чемпионате Франции, набрав 56 очков в 28 турах.