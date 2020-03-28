«Арсенал» установит бронзовую статую в честь Венгера

Лондонский «Арсенал» поставит статую возле стадиона «Эмирейтс» в честь бывшего главного тренера Арсена Венгера, возглавлявшего клуб на протяжении 22 сезонов, сообщается в подкасте The Athletic.
Желая отметить достижения Венгера и сгладить напряженные отношения, руководство «Арсенала» решило поставить памятник в честь французского специалиста неподалёку от стадиона. Работа над изготовлением статуи уже идёт. Однако помимо бронзовой фигуры, Венгер также может получить трибуну на «Эмирейтс», названную его именем.
70-летний специалист возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год. С английской командой Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги, семь Кубков Англии и семь Суперкубков Англии. Ранее Арсен Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.
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