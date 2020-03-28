Руководство Примеры настроено возобновить текущий сезон и имеет для этого 3 варианта

Руководство чемпионата Испании и Ассоциация испанских футболистов (AFE) работают над смягчением удара, который коронавирус нанесёт испанскому футболу. Идея состоит в том, чтобы как можно скорее возобновить сезон, сообщает испанское издание Marca.
Сейчас рассматриваются 3 варианта, которые организаторы турнира имеют для остальной части сезона-2019/2020.
1. Возобновить сезон в мае. Эта идея является наиболее оптимистичной и предполагает возвращение к играм в середине мая и до 30 июня или 15 июля. Это будет означать, что команды должны будут проводить матчи каждые три дня. Встречи будут проходить независимо от того, с болельщиками на стадионах или без. Если сезон нужно будет завершить за закрытыми дверями, то так и будет сделано. Решения по контрактам, срок действия которых истекает 30 июня, будут приниматься FIFA.
2. Продолжить сезон позже летом. Поскольку Евро-2020 перенесено на следующий год, этот вариант более выполним и будет означать, что следующий сезон придётся сдвинуть по датам. Этот означает, что чемпионат Испании будет продолжаться до августа или сентября.
3. Возобновить сезон в сентябре. Это самый радикальный вариант, но со временем он будет выглядеть наиболее реалистичным. Это будет означать, что сезон-2020/2021 будет также перенесён на новые даты.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч. Испания занимает 5-е место в мире по количеству заболевших – 49 515, и третье по количеству погибших – 3 647.
- 28 марта 2020
-
03:37
-
03:08
-
02:25
-
02:01
-
01:26
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:29
-
00:28
- 27 марта 2020
-
23:51
-
23:46
-
23:30
-
23:12
-
23:11
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
20:36
-
20:22
-
20:13
-
20:02
-
19:51
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:19
-
19:03