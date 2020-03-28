Руководство Примеры настроено возобновить текущий сезон и имеет для этого 3 варианта

Руководство чемпионата Испании и Ассоциация испанских футболистов (AFE) работают над смягчением удара, который коронавирус нанесёт испанскому футболу. Идея состоит в том, чтобы как можно скорее возобновить сезон, сообщает испанское издание Marca.

Сейчас рассматриваются 3 варианта, которые организаторы турнира имеют для остальной части сезона-2019/2020.



1. Возобновить сезон в мае. Эта идея является наиболее оптимистичной и предполагает возвращение к играм в середине мая и до 30 июня или 15 июля. Это будет означать, что команды должны будут проводить матчи каждые три дня. Встречи будут проходить независимо от того, с болельщиками на стадионах или без. Если сезон нужно будет завершить за закрытыми дверями, то так и будет сделано. Решения по контрактам, срок действия которых истекает 30 июня, будут приниматься FIFA.



2. Продолжить сезон позже летом. Поскольку Евро-2020 перенесено на следующий год, этот вариант более выполним и будет означать, что следующий сезон придётся сдвинуть по датам. Этот означает, что чемпионат Испании будет продолжаться до августа или сентября.



3. Возобновить сезон в сентябре. Это самый радикальный вариант, но со временем он будет выглядеть наиболее реалистичным. Это будет означать, что сезон-2020/2021 будет также перенесён на новые даты.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч. Испания занимает 5-е место в мире по количеству заболевших – 49 515, и третье по количеству погибших – 3 647.