30-летний немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий в Дортмунде, несущих убытки в Дортмунде из-за пандемии коронавируса.
«Есть много мелких и старых заведений, парикмахерских и трактиров, которые в обычных условиях непросто содержать. Однако именно подобные заведения и маленькие магазины делают каждый город уникальным. Будьте солидарны, поддерживайте своих близких и будьте рядом друг с другом. Коронавирус даёт всем нам возможность объединиться как сообщество в быстро меняющееся время», — написал Ройс в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч. В Германии число заражённых составляет чуть более 37 тысяч человек, 206 из которых погибло.
В текущем сезоне за «Боруссию» Ройс принял участие в 26 матчах во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
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