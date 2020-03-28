Вела: перейдя из «Арсенала» в «Реал Сосьедад», я начал наслаждаться футболом

31-летний мексиканский нападающий Карлос Вела, выступающий за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси», рассказал о своём неудачном этапе карьеры за лондонский «Арсенал» и переходе в испанский «Реал Сосьедад».
«Именно в Сан-Себастьяне был самый важный период моей жизни, будто моя новая семья. Я приехал туда после трёх лет в Лондоне, где я так и не смог приспособиться. Не знаю, как это объяснить конкретно. Это место, о котором у меня нет хороших воспоминаний. Я хотел выбраться оттуда.
В «Сосьедаде» я снова начал наслаждаться футболом после трёх столь неудачных лет жизни в Англии. Ничего не знал о стране Басков. Я так сильно хотел уйти, что когда услышал, что у меня есть хорошее предложение покинуть Англию, я сказал: «Отлично, погнали!», — сказал Карлос в интервью GQ.
За «Реал Сосьедад» Вела провёл 250 матчей, в которых забил 73 мяча и отдал 44 результативные передачи.
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