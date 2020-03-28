Защитник «Руха»: остановка чемпионата Беларуси — это лучшее для меня и здоровья каждого

Бразильский защитник брестского «Руха» Жоао Виллиам выразил недоумение в связи с тем, что чемпионат Беларуси не был прерван, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
«Я бы предпочёл, чтобы чемпионат был остановлен. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: «Не заразился ли я сегодня?»
Моя мама, папа и жена всё время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля. Агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка — это лучшее для меня и здоровья каждого», — приводит слова Виллиама UOL.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 27 тыс. человек.
- 28 марта 2020
-
06:57
-
06:20
-
06:08
-
05:25
-
04:57
-
03:56
-
03:37
-
03:08
-
02:25
-
02:01
-
01:26
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:29
-
00:28
- 27 марта 2020
-
23:51
-
23:46
-
23:30
-
23:12
-
23:11
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
20:36
-
20:22
-
20:13
-
20:02