Защитник «Руха»: остановка чемпионата Беларуси — это лучшее для меня и здоровья каждого

Бразильский защитник брестского «Руха» Жоао Виллиам выразил недоумение в связи с тем, что чемпионат Беларуси не был прерван, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

«Я бы предпочёл, чтобы чемпионат был остановлен. Я немного напуган. Во время матча я не беспокоюсь об этом. Но, как только прозвучит финальный свисток, возникает сомнение: «Не заразился ли я сегодня?»

Моя мама, папа и жена всё время звонят мне и просят меня вообще не выходить из отеля. Агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат после уик-энда… Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка — это лучшее для меня и здоровья каждого», — приводит слова Виллиама UOL.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 27 тыс. человек.