Андер Эррера согласен на временное сокращение зарплаты из-за коронавируса

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера готов пойти на временное снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.
«Мы все должны соответствовать мировой ситуации, футбольной ситуации. Если бы всё было разумно, то игроки, конечно, согласились бы», — приводит слова Эрреры Foot Mercato.
В нынешнем сезоне 30-летний испанец сыграл в 18 матчах за «ПСЖ» с учётом всех турниров, отметившись одним голом и результативной передачей.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.
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