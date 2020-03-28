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Чемпион Италии обязательно будет объявлен, даже если сезон завершится досрочно

Чемпион Италии обязательно будет объявлен, даже если сезон завершится досрочно
Футбол / Италия 0

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что победитель чемпионата Италии будет определён, даже если сезон из-за пандемии коронавируса не будет доигран.

«Есть план, которому все отдали абсолютный приоритет: доиграть чемпионат во всех лигах. Как и когда это произойдёт, пока неизвестно. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведём консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня.

В худшем случае нам придётся остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определён, так же как и обладатели путёвок в еврокубки и команды, которые вылетят», — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.

Чемпионат Италии может быть доигран в июле-августе
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