Чемпион Италии обязательно будет объявлен, даже если сезон завершится досрочно
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что победитель чемпионата Италии будет определён, даже если сезон из-за пандемии коронавируса не будет доигран.
«Есть план, которому все отдали абсолютный приоритет: доиграть чемпионат во всех лигах. Как и когда это произойдёт, пока неизвестно. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведём консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня.
В худшем случае нам придётся остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определён, так же как и обладатели путёвок в еврокубки и команды, которые вылетят», — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.
Чемпионат Италии может быть доигран в июле-августе
Читайте также
- 28 марта 2020
-
07:58
-
07:52
-
07:29
-
06:57
-
06:20
-
06:08
-
05:25
-
04:57
-
03:56
-
03:37
-
03:08
-
02:25
-
02:01
-
01:26
-
00:55
-
00:54
-
00:45
-
00:29
-
00:28
- 27 марта 2020
-
23:51
-
23:46
-
23:30
-
23:12
-
23:11
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
20:36
Партнерский контент