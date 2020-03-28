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Шунин показал, как тренируется в условиях карантина

Шунин показал, как тренируется в условиях карантина
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в своём «инстаграме» показал свою тренировку в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, был перенесён на 2021 год.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

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