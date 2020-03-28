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Паратичи: теперь будет много обменов, коронавирус и кризис приблизит футбол к НБА

Паратичи: теперь будет много обменов, коронавирус и кризис приблизит футбол к НБА
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о влиянии экономического кризиса и пандемии коронавируса на футбольные трансферы.

«Теперь будет много обменов игроками, эта ситуация приблизит футбол к НБА. Вполне вероятно, что некоторые клубы, например, из Бундеслиги, смогут извлечь выгоду из кризиса. Это может произойти за счёт того, что у Германии экономика стабильнее, чем у других стран», – приводит слова Паратичи Football Italia.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

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