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Агент: Озил счастлив в «Арсенале»

Агент: Озил счастлив в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Эркут Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, в очередной раз заявил, что его клиент не планирует покидать столичный клуб до окончания контракта.

«Уже не раз говорил, но сегодня повторю снова: Месут счастлив в «Арсенале». У него по-прежнему есть действующий контракт с клубом, в этом плане не изменилось абсолютно ничего.

Когда контракт подойдёт к концу, будем смотреть на ситуацию. Пока же ничего конкретного сказать не могу», — цитирует Согута Goal.

Контракт Озила с клубом истекает летом 2021 года. Ранее неоднократно сообщалось, что Озил может покинуть «Арсенал» в ближайшее время. Футболистом интересовались клубы MLS и турецкие команды.

В сезоне-2019/2020 31-летний немец в 23 матчах в составе «канониров» забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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