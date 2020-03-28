Защитник «Крыльев Советов» Зеффан объяснил, почему не вернулся во Францию на время паузы

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал, почему решил не возвращаться во Францию после приостановки сезона в Российской Премьер-Лиге.



«Да, в России мы больше не играем, чемпионат приостановлен минимум до 10 апреля. Сезон в России действительно не был приостановлен одновременно с Францией, мы провели ещё одну встречу. Но всё было решено в течение нескольких дней. Россия быстро взяла всё в свои руки и поняла масштабы ситуации. Логично, что чемпионат был временно приостановлен. Конечно, ждём возобновления сезона, но в жизни есть вещи важнее футбола. В первую очередь речь идёт о здоровье. Временная приостановка турнира — лучшее решение.



Сейчас нахожусь в России, в Самаре. Не хотел возвращаться во Францию, потому что был шанс, что потом не смогу сразу вернуться в Россию. Не хотел рисковать. На данный момент возобновление командных тренировок назначено на начало апреля, если пауза не будет продлена. Посмотрим. Сейчас живу в отеле. Нам повезло, что пока не введён режим жёсткого карантина, как в других странах. Однако мы очень осторожны. Доктор поддерживает контакт со всей командой, мы находимся под наблюдением медицинского штаба. Это очень важно», — приводит слова Зеффана Footmercato.

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