Алжирский защитник «Крыльев Советов» Зеффан: пытаюсь изучать основы русского языка

Алжирский защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал об адаптации в самарской команде и изучении русского языка.



«Адаптация была достаточно лёгкой, переводчик сопровождает меня практически везде, куда бы я ни пошёл. Так всё гораздо проще. Пытаюсь изучать основы русского языка, чтобы легче интегрироваться в команду. Меня очень хорошо все приняли, начиная от тренера и заканчивая персоналом. Многие из них говорят по-английски или по-испански, поэтому могу спокойно общаться. В конце концов, мы все говорим на одном языке — на языке футбола. Если возникает проблема, на помощь приходит переводчик.



С «Крыльями Советов» мы провели сборы в Турции и программу подготовки в Марбелье, Испания. Это позволило мне восстановиться физически. Успел адаптироваться и познакомиться с русской культурой с точки зрения футбола, что очень важно», — приводит слова Зеффана Footmercato.

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