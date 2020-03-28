Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алжирский защитник «Крыльев Советов» Зеффан: пытаюсь изучать основы русского языка

Алжирский защитник «Крыльев Советов» Зеффан: пытаюсь изучать основы русского языка
Футбол / РПЛ 0

Алжирский защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал об адаптации в самарской команде и изучении русского языка.

«Адаптация была достаточно лёгкой, переводчик сопровождает меня практически везде, куда бы я ни пошёл. Так всё гораздо проще. Пытаюсь изучать основы русского языка, чтобы легче интегрироваться в команду. Меня очень хорошо все приняли, начиная от тренера и заканчивая персоналом. Многие из них говорят по-английски или по-испански, поэтому могу спокойно общаться. В конце концов, мы все говорим на одном языке — на языке футбола. Если возникает проблема, на помощь приходит переводчик.

С «Крыльями Советов» мы провели сборы в Турции и программу подготовки в Марбелье, Испания. Это позволило мне восстановиться физически. Успел адаптироваться и познакомиться с русской культурой с точки зрения футбола, что очень важно», — приводит слова Зеффана Footmercato.

Защитник «Крыльев Советов» Зеффан объяснил, почему не вернулся во Францию на время паузы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020