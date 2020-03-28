Форвард «Челси» Хадсон-Одои полностью излечился от коронавируса

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий лондонской команды Каллум Хадсон-Одои полностью излечился от коронавируса.
«Общался с ним на протяжении всей прошлой недели, когда он болел, и это было странное время. К счастью, он не испытывал сильной боли. Рады, что всё позади, что Каллум полностью выздоровел. Теперь речь идёт о соблюдении необходимых мер предосторожности в отношении остальных членов команды. Мы взяли ситуацию под контроль с тех пор, как тест Каллума показал положительный результат, и сейчас у всех в команде всё хорошо», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Напомним, 9 марта у Каллума были обнаружены симптомы простуды, с тех пор он не участвовал в тренировочных занятиях, соблюдая меры предосторожности. 12 марта тест игрока на COVID-19 дал положительный результат.
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