Роналду готов пойти на сокращение зарплаты из-за коронавируса
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду готов пойти на сокращение зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Tuttosport.
По информации источника, португальский форвард готов отказаться от части годовой зарплаты. Таким образом, Роналду заработает на € 4 млн меньше. Помимо Роналду на понижение зарплаты согласились и другие футболисты «Ювентуса», в их числе Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Отмечается, что все они откажутся от зарплаты минимум на полтора месяца.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось около 600 тысяч человек. Число погибших превысило 25 тысяч. В России зарегистрировано уже более 1 тысячи заболевших.
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