«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом — игрок может уйти из клуба летом

Мадридский «Реал» не намерен предлагать новое соглашение нападающему команды Лукасу Васкесу. Как сообщает AS, 28-летний футболист сможет начать поиск новой команды уже летом.



В ближайшее время руководство испанского гранда встретится с игроком и предложит ему два варианта: уйти летом 2020 года или остаться в «Реале» до завершения контракта (лето 2021 года), после чего покинуть клуб в качестве свободного агента.



Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. За пять лет в команде он стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов и по два раза Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.



В этом сезоне испанец провёл за мадридцев 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.