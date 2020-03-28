«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом — игрок может уйти из клуба летом
Мадридский «Реал» не намерен предлагать новое соглашение нападающему команды Лукасу Васкесу. Как сообщает AS, 28-летний футболист сможет начать поиск новой команды уже летом.
В ближайшее время руководство испанского гранда встретится с игроком и предложит ему два варианта: уйти летом 2020 года или остаться в «Реале» до завершения контракта (лето 2021 года), после чего покинуть клуб в качестве свободного агента.
Лукас Васкес — воспитанник мадридского клуба. За пять лет в команде он стал чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов и по два раза Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
В этом сезоне испанец провёл за мадридцев 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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