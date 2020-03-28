Впервые в истории белорусского футбола трансляция игры будет с англоязычными комментариями

Впервые в истории белорусского футбола матч будут комментировать на английском языке.
Сегодня, 28 марта, состоится товарищеский матч белорусских команд «Крумкачы» и «Сморгонь». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Минске. Начало — в 13:00 мск.
Примечательно, что онлайн-трансляция встречи будет сопровождаться англоязычными комментариями, сообщает пресс-служба клуба «Крумкачы» на странице в «Твиттере». Подобное событие произойдёт впервые в истории белорусского футбола.
Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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