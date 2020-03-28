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Вейналдум назвал мексиканца Гуардадо самым трудным оппонентом в карьере

Вейналдум назвал мексиканца Гуардадо самым трудным оппонентом в карьере
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум заявил, что самым трудным его соперником, встречавшимся на футбольном поле, является игрок сборной Мексики Андрес Гуардадо.

«Самым трудным соперником является Андрес Гуардадо. Мы играли с Мексикой на чемпионате мира — 2014, и было очень жарко. Говорю не только о матче, но и о погоде. Но Андреаса это не волновало — он продолжал бежать вперёд, а я играл с ним в тот день персонально. Было действительно очень тяжело.

Гуардадо великолепно играет с мячом, и было очень непросто его остановить. К тому же, как и говорил, была жара, и она усложняла задачу. К счастью, мы всё же выиграли тот матч», — цитирует Вейналдума Goal.

В настоящее время 33-летний Гуардадо выступает за «Бетис».

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