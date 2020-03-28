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Marca: в «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом

Marca: в «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом
Футбол / Испания 0

В «Валенсии» зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает Marca.

По информации источника, короновирусная инфекция выявлена у 10 игроков основной команды клуба и 15 сотрудников «Валенсии». При этом официально называлось лишь три футболиста испанской команды с подтверждённым диагнозом — защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. Имена других заражённых не разглашаются.

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.

Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре
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