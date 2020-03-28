Нойер не намерен переходить в «Челси»

Немецкий голкипер Мануэль Нойер не планирует переходить в «Челси», сообщает Goal. Ранее сообщалось, что лондонский клуб ради подписания опытного вратаря готов расстаться с Кепой Аррисабалагой. По информации издания, Нойер передумал покидать «Баварию».
Ранее сообщалось, что Мануэль не может договориться с «Баварией» об условиях нового контракта. Футболист хочет подписать с мюнхенским клубом долгосрочное соглашение. «Баварию» в свою очередь не устраивают такие условия. Стороны не могут договориться и о заработной плате вратаря.
Действующий контракт Нойера, выступающего за «Баварию» с 2011 года, рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt.de оценивает его трансферную стоимость в € 18 млн.
В этом сезоне голкипер принял участие в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отыграв на ноль в 15 из них. На его счету 38 пропущенных мячей.
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