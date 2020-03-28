Суарес оказал помощь жителям Уругвая во время пандемии коронавируса
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес оказал помощь соотечественникам в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.
По информации источника, форвард пожертвовал средства на покупку 500 наборов, куда вошли медикаменты и продукты. Отмечается, что гуманитарные наборы получат жители бедных районов Монтевидео.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.
«Барселона» набрала 58 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят «Реал» (56) и «Севилья» (47).
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