Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суарес оказал помощь жителям Уругвая во время пандемии коронавируса

Суарес оказал помощь жителям Уругвая во время пандемии коронавируса
Футбол / Испания 0

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес оказал помощь соотечественникам в связи с пандемией коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, форвард пожертвовал средства на покупку 500 наборов, куда вошли медикаменты и продукты. Отмечается, что гуманитарные наборы получат жители бедных районов Монтевидео.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось около 600 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Испании были приостановлены розыгрыши Примеры и Сегунды.

«Барселона» набрала 58 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров входят «Реал» (56) и «Севилья» (47).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020